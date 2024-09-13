sonyazhytkova .13 сентября, 2024 9

Актор, який відомий за роллю у фільмі "Фантастичні звірі", став новим членом акторського складу драми США Network "The Rainmaker", що базується на романі Джона Грішема.

Серіал, створений Майклом Сейтцманом у співпраці з Lionsgate та Blumhouse, слідкує за історією Руді Бейлора (Майло Каллахан), який, щойно закінчивши юридичний факультет, вступає в боротьбу з відомим адвокатом Лео Драммондом (Джон Слаттері) та його партнеркою зі школи права Сарою Планкмор (Мадісон Айзман). Разом із начальницею (Лана Паррила) та її неохайним помічником-юристом Руді розкриває дві переплетені змови, що оточують загадкову смерть сина їхнього клієнта. Ден Фоглер втілить роль Мелвіна Прітчера, медичного працівника з таємничим і вибуховим секретом, що розгортається в центрі цієї масштабної інтриги.

Раніше анонсований акторський склад також включає П.Дж. Бірна, який грає Дека Шиффлета - колишнього студента юридичного факультету, що сім разів провалив іспит на адвоката і тепер працює як беземоційний "параюрист" у J. Lyman Stone. Крім того, Робін Кара зображує Келлі Райкер, самотню молоду жінку, що застрягла в токсичних стосунках і знаходить підтримку у своєму сусідові Руді.

"The Rainmaker" отримав зелене світло від NBCUniversal у червні, завершивши шестирічний шлях Майкла Сейтцмана до екранізації книги. Сейтцман і Джейсон Річман написали сценарій пілотної серії, а Сейтцман виступає як шоуранер. До команди продюсерів приєдналися також Джон Грішем, Джейсон Блум і Девід Гертнер, забезпечивши проєкту потужну підтримку та амбіційний підхід.

Джерело: Deadline