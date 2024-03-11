sonyazhytkova .11 марта, 2024 8

Картина закінчила вечір на премії з вражаючою перемогою Стоун у номінації "краща акторка", а також отримала визнання за видатний дизайн виробництва, майстерний візаж та зачіску, а також костюми.

Емма Стоун, яка отримала "Оскар" вже вдруге, висловила подяку режисеру Йоргосу Лантімосу за можливість втілити роль Белли Бакстер і назвала це "даром життя". Крім акторської майстерності, Емма також виконувала обов'язки продюсера фільму.





Команда, до якої входили Джеймс Прайс, Шона Хіт та декоратор інтер'єрів Зсузса Міхалек, здобула перемогу в номінації за дизайн виробництва фільму компанії Searchlight Pictures, обігравши команди з інших стрічок, таких як "Оппенгеймер", "Барбі", "Вбивці Квіткової Повні" та "Наполеон". У категорії візажу та зачіски перемогу отримали Надія Стейсі, Марк Кульєр та Джош Вестон. Голлі Воддінгтон отримала Оскар за костюми, перемігши Жаклін Дюран за "Барбі", Жаклін Вест за "Вбивці Квіткової Повні", Джанті Йейтс та Дейв Кроссман за "Наполеон" та Еллен Міроджнік за "Оппенгеймер".

Фільм "Бідолашні створіння" - екранізація роману Оласдера Ґрея 1992 року, розповідає історію Белли Бакстер, яка повертається до життя завдяки винахідливому вченому, докторові Ґодвіну Бакстеру. Під його керівництвом Белла прагне навчитися всьому, що їй бракує. Вона вирушає у подорож разом із Дунканом Веддерберном, швидким і розпусним адвокатом, на бурхливі пригоди по континентам. Вільна від упереджень свого часу, Белла стає рішучою в своїй меті боротися за рівність та визволення. Картина має 11 номінацій на Оскар, включаючи "кращий фільм", "краща акторка" за Емму Стоун, "режисер" за Йоргоса Лантімоса та "найкращий актор у другорядній ролі" за Марка Руффало.

Джерело: Deadline