Таня Гончаренко .25 января, 2022 5

Колин Фаррел сыгравший Пингивна в предстоящем самом продолжительном сольном проекте о "Бэтмене" рассказал в интервью изданию Variety , что ему приходилось гримироваться по 4 часа.

По словам актера, во время наложения прически и пластического грима, ему приходилось находиться в гримерке по многу часов, пока небыло принято решение сократить это время до двух часов.

Также, Фаррел рассказал, что согласиля на роль второго плана только потому, что режиссером кинокомикса Warner Bros. был Мэтт Ривз. По мнению Колина, Ривз имеет "уникальное видение истории, которая уже рассказывалась не раз". Актер назвал Мэтта "чудесным постановщиком, представившим свежий взгляд на героя, неоднократно показанного многими другими режиссерами".

Напомним, релиз "Бэтмена" запланирован на март 2022 года.