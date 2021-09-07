Студия Marvel определилась с постановщиком для новой экранизации комикса «Блэйд». Им стал независимый мувимейкер Бассам Тарик, сообщает The Playlist.
Бассам Тарик — американский режиссер пакистанского происхождения, наиболее известный по инди-драме «Откуда ты родом?» 2020 года выпуска, главную роль в которой исполнил Риз Ахмед (о нью-йоркском рэпере пакистанского происхождения, который в разгар популярности сталкивается с непонятным аутоиммунным недугом, вызывающим галлюцинации).
Отмечается, что Marvel рассматривала очень многих кандидатов, но концепция, которую предложил Бассам Тарик, понравилась боссам больше других.
Напомним, в новой версии роль Блэйда (получеловека-полувампира, охотящегося на вампиров) исполнит двукратный обладатель «Оскара» Махершала Али (в трилогии конца 90-х образ воплощал Уэйли Снайпс). Даты релиза пока нет, но скорее всего это будет 2023 год.