Анастасия Лях .7 сентября, 2021 6

Студия Marvel определилась с постановщиком для новой экранизации комикса «Блэйд». Им стал независимый мувимейкер Бассам Тарик, сообщает The Playlist.

Бассам Тарик — американский режиссер пакистанского происхождения, наиболее известный по инди-драме «Откуда ты родом?» 2020 года выпуска, главную роль в которой исполнил Риз Ахмед (о нью-йоркском рэпере пакистанского происхождения, который в разгар популярности сталкивается с непонятным аутоиммунным недугом, вызывающим галлюцинации).

Отмечается, что Marvel рассматривала очень многих кандидатов, но концепция, которую предложил Бассам Тарик, понравилась боссам больше других.