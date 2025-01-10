sonyazhytkova .10 января, 2025 16

Трагедія трапилася на тлі сильного вітру, який спричинив поширення вогню та торкнувся тисяч мешканців регіону.

У вівторок увечері Періс Хілтон звернулася до своїх підписників в Instagram, закликавши молитися за Каліфорнію та Лос-Анджелес, які охопили пожежі в районі Тихоокеанського Палісейдсу. А вже наступного дня вона дізналася про втрату свого будинку, переглядаючи новини.

"Це невимовний біль. Сидіти з родиною перед телевізором і бачити, як твій дім у Малібу згорає в прямому ефірі, — це досвід, який нікому не побажаєш", — поділилася Періс.

Хілтон зізналася, що хоча втрати приголомшують, вона вдячна за те, що її родина залишилася неушкодженою. "Моє серце і молитви з усіма, хто постраждав від цих пожеж. З тими, хто втратив дім, спогади чи улюблених домашніх тварин. Це жахливе горе, і я відчуваю глибокий біль за тих, хто досі перебуває в небезпеці чи оплакує важчі втрати".

Зірка також зазначила, що її команда вже працює над тим, щоб підтримати місцеві організації, які допомагають постраждалим. Періс висловила щиру подяку пожежникам та рятувальникам, які, ризикуючи життям, борються зі стихією: "Ви — справжні герої".

На завершення вона закликала всіх дотримуватися інструкцій з евакуації: "Будь ласка, бережіть себе та своїх близьких. Залишайтеся у безпеці та зберігайте надію. Надсилаю вам усім свою любов і підтримку. Ми разом, Лос-Анджелес. Обійміть рідних трохи міцніше сьогодні ввечері, адже життя може змінитися в одну мить".

Джерело: Deadline