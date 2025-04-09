Перші кадри фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа": культовий слешер повертається — і він кривавіший, ніж будь-коли

sonyazhytkova .9 апреля, 2025 10

Свіжий погляд на продовження легендарного фільму показали повернення зірок франшизи — Дженніфер Лав Г’юїт та Фредді Принца-молодшого. А разом із ними — нова хвиля страху, таємниць і крові.

Стрічка, що побачить світ 18 липня, повертає на великий екран Дженніфер Лав Г’юїт у ролі Джулі Джеймс та Фредді Принца-молодшого — обидва тепер виступають у ролі своєрідних наставників для нової групи підлітків, які знову наступають на ті самі криваві граблі: смертельна аварія, змова мовчання і… Рибалка з гаком.

У розмові з People Дженніфер Лав Г’юїт зізналася, що повернення до ролі Джулі Джеймс після кількох десятиліть стало для неї справжнім викликом — перед зйомками вона переживала неабиякий стрес. Та попри це, акторка з захопленням говорить про молодих акторів, які тепер перебирають естафету у культовій франшизі. На її думку, саме ця нова команда вдихає в історію свіжу енергію — і вже готова вивести її на новий рівень.

Постановницею стрічки виступила Дженніфер Кейтін Робінсон, яка зробила ставку не лише на ностальгію, а й на яскраву жанрову гру. Вона перетворила фільм на справжнє літнє горор-шоу з динамікою, гумором і добрячою дозою крові. Кожна сцена насильства тут продумана до деталей, а не просто слідує канонам класичного слешеру — глядачів чекає щось значно жорсткіше, ніж у першій частині.

Цікаво, що навіть сама Г’юїт, яка зазвичай оминає фільми жахів, називає новий фільм по-справжньому лячним. І якщо вже вона злякалась — фанати жанру точно не залишаться байдужими.

Тож якщо ви думали, що Рибалка вже повісив свій гак на цвях — подумайте ще раз. Бо цього літа він знову вийде на полювання. І цього разу — він не залишить після себе нічого, крім крові, крику… і тиші.

Джерело: Рeople