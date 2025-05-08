sonyazhytkova .8 мая, 2025 5

Lionsgate випустила трейлер до адаптації культового роману майстра жахів "Довгий хід", який змусить вас по-новому поглянути на межу життя та смерті у безжальному змаганні за виживання. Прем'єра фільму запланована на 12 вересня.

Події кінокартини розгортаються у постапокаліптичній Америці, де однією з головних розваг є "Довгий хід" — конкурс, у якому беруть участь 50 підлітків. Учасники повинні йти без зупинок, підтримуючи швидкість понад три милі на годину. Кожен, хто відстає, вибуває з гри. Останній, хто зуміє пройти весь шлях, отримає бажану нагороду. У ролях — Купер Хоффман ("Локрична піца") та Девід Джонсон ("Чужий: Ромул"), а також Марк Гемілл ("Життя Чака").

Хоффман виконує роль Реймона Гарраті — юнака, який втратив батька через авторитарний режим, а Джонсон стане його другом, Пітером МакВрієсом. Гемілл грає Мейджора, який керує цим смертельно небезпечним змаганням.

Режисером виступив Френсіс Лоуренс, відомий своїми роботами над "Голодними іграми", а сценарій написав Дж.Т. Моллнер ("Переслідувач"). Фільм зібрав величезний акторський склад, серед яких Гарретт Веарінг, Тют Нюот, Чарлі Пламмер, Джошуа Оджік та інші.

Уявіть, що ваші життя залежать від того, чи зможете ви витримати цей марафон, на який вас змушує зірка надії, а в кінці — смерть. Хто витримає, а хто стане лише черговим учасником цього пекельного випробування?

Джерело: Deadline