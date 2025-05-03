Перший кадр з "Аватара 3" вражає войовничою Нейтірі, а Джеймс Кемерон у захваті від Зої Салдани

sonyazhytkova .3 мая, 2025 7

У мережі з’явилося перше офіційне фото Нейтірі з "Аватар: Вогонь і Попіл" — третьої частини епічної франшизи Джеймса Кемерона. Зої Салдана в ролі воїтельки — справжній вогонь, а режисер називає її "сяйливою" як ніколи.

На фото — Нейтірі (Салдана) у бойовій стійці: з оголеними іклами та натягнутим луком, вона виглядає так, ніби готова зіштовхнутися з новою загрозою.

Джеймс Кемерон у коментарі для Empire підкреслив: "У третій частині Салдана — просто сяйлива. Після Емілії Перес вона нарешті отримує ту акторську повагу, яку давно заслужила. Але у Вогні і Попелі вона перевершує саму себе".

Цього разу історія зосередиться на родині Джейка та Нейтірі, яка намагається впоратися з болем втрати сина Нетеяма та зіткненням із новим кланом на’ві — так званими "попелястими" або ж народом Манкван, що оперує стихією вогню. Їхню лідерку, Варанг, втілює Уна Чаплін.

До стрічки повернуться знайомі обличчя: Сем Вортінгтон, Сіґурні Вівер, Стівен Ленґ, Кейт Вінслет, Джованні Рібісі, Іді Фалко та Джермен Клемент. А от Девід Тьюліс з’явиться вже у наступних частинах — Аватар 4 і 5, прем’єри яких заплановані на 2029 рік і далі.

"Аватар: Вогонь і Попіл" палає пристрастю, втратою та битвою за майбутнє — і схоже, нас чекає найемоційніша глава саги Пандори.

Джерело: Gamesradar