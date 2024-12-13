sonyazhytkova .13 декабря, 2024 5

Студія продовжує підігрівати інтерес до третьої частини пригод синього їжака і опублікували новий тизер, де вперше показано зустріч Соніка, Наклза та Тейлза з Шедоу, якого озвучує Кіану Рівз.

На початку відео Шедоу представляється героям, викликаючи здивування Соніка, який вигукує: "Ви це бачите?", на що Тейлз відповідає: "Він виглядає так само, як ти". Але обмін люб'язностями швидко припиняється, коли Наклз, озвучений Ідрісом Ельбою, намагається вдарити Шедоу. Проте той легко перехоплює удар і демонструє свою неймовірну силу. У динамічній сцені антагоніст без особливих зусиль дає відсіч усім трьом друзям, використовуючи телепортацію та надлюдську міць.

Події "Їжак Сонік 3" зосереджуються навколо протистояння Соніка та його команди з Шедоу — новим ворогом, чиї здібності перевершують усе, з чим вони стикалися раніше. Коли герої розуміють, що не можуть здолати Шедоу самотужки, вони змушені шукати несподіваних союзників.

Фанати серії давно чекали на появу Шедоу, який уже став одним із найпопулярніших персонажів франшизи. Проте на команду Соніка чекає ще більше викликів, адже до сюжету третьої частини долучається Джеральд Роботнік, дідусь Доктора Еггмана. Цього персонажа, як і раніше, зіграє Джим Керрі.

До акторського складу також увійшли Бен Шварц (Сонік), Коллін О'Шонессі (Тейлз), Джеймс Марсден (Том Вачовські), Тіка Самптер (Медді Вачовські) та інші.

Прем'єра "Їжак Сонік 3" відбудеться 20 грудня.

Джерело: Gamesradar