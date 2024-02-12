sonyazhytkova .12 февраля, 2024 10

Настав момент, коли фанати кіно отримали довгоочікуваний подарунок - перший трейлер майбутнього епічного мюзиклу "Wicked".

Ця кінопродукція, що є приквелом до "Wizard of Oz", обіцяє перенести глядачів у захопливий світ, де кожен може відчути на собі силу гравітації.

У трейлері показано емоційний зразок майбутнього фільму, що обіцяє перетворити екранну версію мюзиклу в справжню кіноподію. За словами акторки, яка виконує роль Ельфаби, Сінтії Еріво, зйомки завершено, і вона вже не може дочекатися, щоб поділитися цим унікальним досвідом зі своїми шанувальниками.

У своєму дописі в соцмережах Еріво поділилася своїми враженнями від роботи над фільмом та висловила щирі слова вдячності своїм колегам за незабутній досвід. За її словами, цей фільм та всі його учасники стали для неї найвищим даром у житті.

Джерело: Мovieweb