sonyazhytkova .15 августа, 2024 3

Peacock випустив тизер серіалу "Teacup", прем'єра якого запланована на цю осінь і обіцяє налякати всіх шанувальників жанру.

Серіал, який вільно базується на романі "Stinger" 1988 року від Роберта МакКаммона, вже має перший тизер, що дає змогу оцінити, що очікує на зірковий акторський склад, серед якого Івонн Страховскі, Скотт Спідман, Кеті Бейкер та Борис МакГівер. Очікування нового шоу підігрівається напругою, адже "Teacup" складатиметься з восьми епізодів по 30 хвилин кожен, причому перші два епізоди вийдуть 10 жовтня, а наступні два випускатимуться щотижня до самого Гелловіну.

Новий тизер сповнений тривожних образів: люди в протигазах, Кеті Бейкер з ножем у сараї, загадкові тіні, що затягують когось у темряву, тремтячі пальці та рішучий Скотт Спідман, готовий захищати свою родину. Івонн Страховскі виглядає особливо стривоженою через свого сина, що викликає питання, наскільки далеко зайдуть Джеймс Ван і його команда, щоб втілити всі обіцянки, закладені у "Teacup".

Серіал, створений Джеймсом Ваном та дебютним шоураннером Іаном МакКаллохом, розповідає про різноманітну групу людей із сільської Джорджії, які змушені об’єднатися перед загадковою загрозою, щоб вижити. Хоча шоу черпає натхнення з роману Роберта МакКаммона, особливо в поєднанні наукової фантастики, соціальної критики та горору, воно залишається самостійним твором. МакКаллох підкреслює, що серіал вражає своєю багатожанровістю, поєднуючи у собі таємничий трилер, жахливі елементи, сімейну драму та наукову фантастику, але водночас зберігає дух оригінального "Stinger".

Джерело: Мovieweb