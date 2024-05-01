sonyazhytkova .1 мая, 2024 5

Після тривалого очікування нарешті з'явився повноцінний погляд на фільм "Мегалополіс", над яким працював режисер "Хрещеного батько" протягом 23 років. Стрічку він описує як "римський епос, що розгортається у сучасній Америці".

У майбутньому фільмі режисера Френсіса Форда Коппола головну роль грає актор "Зоряних війн" Адам Драйвер, який втілює образ ідеалістичного архітектора на ім'я Цезар. Він мріє відновити колись велике місто. Зірка "Гри престолів" Наталі Еммануель грає роль Юлії Ціцеро, світська дівчини, що стає ворогом для головного персонажа через свої родинні зв'язки з корумпованим мером міста, якого зіграв Джанкарло Еспозіто.

Журнал Vanity Fair опублікував перше зображення фільму, на якому можна побачити частину акторського складу, серед яких Обрі Плаза, Шайа ЛаБаф, Дастін Гофман, Джон Войт, Лоренс Фішберн та Джейсон Шварцман. У заяві, що супроводжує цей перший погляд, режисер Коппола розповів, що працював над фільмом протягом 23 років (а не 40, як часто повідомляється) і він був сильно натхненний давньоримським світом.

"Мегалополіс" вперше покажуть на Каннському кінофестивалі через кілька тижнів, де з'являться перші офіційні відгуки перед очікуваним виходом фільму пізніше цього року.

Джерело: Gamesradar