sonyazhytkova .27 сентября, 2024 10

Хоча зйомки наступної частини "Венздей" ще тривають, фанати вже отримали можливість зазирнути за лаштунки завдяки відео на офіційному акаунті Netflix у Twitter, де зірки відтворили популярний TikTok-тренд "Can you guys watch my bestie?".

У відео Дженна Ортега (Венздей Аддамс) та Емма Маєрс (Енід Сінклер) відтворили популярний TikTok-тренд, де одна персона йде, залишаючи глядачам завдання приглянути за тим, хто залишається у кадрі - чи то начальник, друг, або домашній улюбленець. У цьому випадку Енід, як завжди життєрадісний перевертень, просить глядачів доглянути за її "найкращою подругою". Відповідно, похмура і непорушна Венздей залишається на місці до повернення своєї сусідки по кімнаті.

Другий сезон "Венздей" очікується на Netflix у 2025 році. Глядачі знову побачать знайомих акторів, серед яких Кетрін Зета-Джонс, Луїс Гусман та Джой Сандей, а також нових зірок, таких як Стів Бушемі, Біллі Пайпер, Тендіве Ньютон, Крістофер Ллойд і Джоанна Ламлі.

Режисер і продюсер Тім Бертон в інтерв'ю для Total Film відзначив: "Дженна – серце цього серіалу. Вона та, завдяки кому це шоу існує. Але весь акторський склад чудовий. Цього сезону у нас з’являться Стів Бушемі, Тендіве Ньютон і Біллі Пайпер, що просто неймовірно".

Джерело: Gamesradar