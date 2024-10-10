sonyazhytkova .10 октября, 2024 16

Prime Video представив трейлер стрічки "Nautilus", що є адаптацією класичного роману Жуля Верна "Двадцять тисяч льє під водою".

Він — індійський принц, позбавлений спадщини та сім'ї, який вирішує вкрасти потужну прототипну субмарину. Разом із командою він вирушає в Індійський океан, прагнучи помститися безжальній Ост-Індській торговій компанії.

Серія "Nautilus" має цікаву історію створення: спочатку проєкт належав Disney+, але права згодом перейшли до AMC, Prime Video у Великій Британії та Ірландії, а також Stan в Австралії. Disney відмовився від "Nautilus" близько року тому, після чого AMC оголосила про намір продовжити його. У той же час Disney також скасував адаптацію "Хронік Спайдервіка", права на яку отримав Roku.

У головних ролях серіалу виступлять Шазад Латіф, Джорджія Флад, Тьєррі Фремон і Селін Менвіль, а також запрошені актори Річард Е. Грант, Анна Торв і Ноа Тейлор. Сценарій написав і виконавчим продюсером виступив Джеймс Дормер, в той час як серед виконавчих продюсерів — Йоганна Девера, Кріс Лаволл, Колін Вудкок та Дейзі Гілберт. Продюсером проєкту став Кемерон Уелш, а головним режисером — Майкл Меттіус, з Беном Лукасом та Ізабель Сіб, які зрежисують пізні епізоди.

Таким чином, "Nautilus" обіцяє стати захоплюючою кінокартиною з яскравим акторським складом та досвідченими творцями.

Джерело: Deadline