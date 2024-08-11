sonyazhytkova .11 августа, 2024 7

Новим великим проєктом анімаційного відділу Disney стане продовження "Моани", але першим з анімаційних релізів стане сиквел до популярного фільму 2016 року - "Зоотрополіс".

Перша стрічка заробила $1 мільярд у світовому прокаті та здобула премію Оскар за найкращий анімаційний фільм, тому від сиквелу очікують багато. У новій частині знову зустрінуться Джуді Гоппс (Гіннер Гудвін) і Нік Уайлд (Джейсон Бейтман).

На заході D23 фанати вперше побачили логотип "Зоотрополіс 2", ключові ілюстрації та нового персонажа завдяки фотографіям, опублікованим на акаунті Disney в X. Також було оголошено, що Ке Хюі Кван, зірка "Індіана Джонс і Храм долі" та "Все завжди і водночас", перевтілиться в нового лиходія - змія на ім'я Гері. Цей персонаж не лише активно зображений на ілюстраціях, а й інтегрований у логотип фільму.

Оригінальний "Зоотрополіс" дебютував у березні 2016 року, а його сиквел вийде на День подяки, що традиційно є прем'єрною датою для великих анімаційних фільмів Disney, таких як "Крижане серце2" і "Моана 2". Хоча до релізу ще рік, трейлер може з'явитися разом з "Моаною 2" цього року.

Джерело: Мovieweb