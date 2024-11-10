sonyazhytkova .10 ноября, 2024 5

Перший сезон оригінального серіалу від Paramount+ "1923" розпочнеться 8 грудня, одразу після нового епізоду п’ятого сезону "Йеллоустона". Другий сезон приквелу, з Гаррісоном Фордом і Гелен Міррен у головних ролях, вже в роботі.

Серіал "1923" слідує за новим поколінням родини Даттонів, яку очолюють Джейкоб (Гаррісон Форд) та Кара (Гелен Міррен). Дія розгортається на тлі західних територій Сполучених Штатів, що переживають пандемії, посухи та кінець ери Сухого закону. Крім Форда та Міррен, у серіалі також грають Брендон Склінар, Джулія Шлейпфер, Джером Флінн, Даррен Манн, Брайан Ґераґті, Амінан Нієвес і Мішель Рендольф.

Серед інших проєктів Шерідана для Paramount+ — "Талса Кінг", "Мер Кінстаун", "Законники: Басс Рівз", "1883" та новий серіал "Лендмен", прем'єра якого відбудеться 17 листопада.

Джерело: Deadline