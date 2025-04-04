sonyazhytkova .4 апреля, 2025 11

CinemaCon не на жарт розігріла цікавість до нового "Супермена", адже саме там показали ексклюзивний фрагмент майбутнього блокбастера. І ось нарешті — цей ролик став доступним онлайн, тож більше не потрібно купувати квиток на "Майнкрафт: Фільм", аби побачити, як Людина зі Сталі входить у свою Фортецю Самотності.

Цей фільм стане першим кінопроєктом перезапущеного всесвіту DCU, за який взявся Джеймс Ґанн — сценарист і режисер стрічки. У головній ролі — Девід Коренсвет ("Голлівуд", "Твістери"), який перевтілиться у Кларка Кента та його героїчне альтер-его. Його Лоїс Лейн зіграє Рейчел Броснаген ("Дивовижна місіс Мейзел"), а головного антагоніста Лекса Лютера — Ніколас Голт (фільми "Люди Ікс", "Присяжний №2").

Фільм представить і цілу супергеройську команду з коміксів DC: Містера Терріфіка (Еді Ґатегі), Метаморфо (Ентоні Карріґан), Зеленого Ліхтаря Гая Ґарднера (Нейтан Філліон), Дівчину-яструб (Ізабела Мерсед). Крім них, у стрічці з’являться Скайлер Ґісондо, Сара Сампайо, Марія Ґабріела де Фарія, Венделл Пірс, Алан Тьюдік, Прюїтт Тейлор Вінс та Нева Говелл.

У стилі, який вже став візитівкою Ґанна, "Супермен" поєднає епічний екшн, гумор і щире серце — режисер обіцяє нам не лише видовищного героя, а й людину, що вірить у добро навіть тоді, коли світ здається занадто жорстоким.

Прем’єра "Супермена" запланована на 11 липня 2025 року — саме з цього фільму стартує перший розділ нової саги DCU під назвою Gods and Monsters.

Новий "Супермен" — не просто ще один фільм про супергероя. Це — відродження символу надії, який, попри все, знову злітає в небо. І цього разу його політ може змінити все.

Джерело: Мovieweb