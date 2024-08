sonyazhytkova .14 августа, 2024 4

Тизер фільму "The Monkey" дає зрозуміти, що новий проєкт режисера Осґуда Перкінса обіцяє справжній жах.

Цей тизер – не просто рекламний матеріал, а справжнє занурення у світ страху, яке стало можливим завдяки співпраці з продюсером Джеймсом Ваном над екранізацією короткої розповіді Стівена Кінга "The Monkey".



Тривалість тизера всього 45 секунд, але він фокусується на іграшковій мавпі, що грає на барабанах, і створює моторошний ритм під супровід зловісної музики з літнього ярмарку, яка нагадує пісню "I Do Like to Be Beside the Seaside". Хоча відео демонструє небагато, ця жахлива мелодія залишить свій слід у вашій пам’яті до виходу фільму наступного року.

Сюжет "The Monkey" розгортається навколо близнюків Білла і Хала, які знаходять стару іграшку мавпи на горищі батьківського будинку. Виявляється, що ця іграшка є джерелом серії жахливих смертей. Брати вирішують позбутися її, намагаючись відновити спокій у своєму житті, але їхні шляхи поступово розходяться. Історія, яка була опублікована в збірці "Skeleton Crew" у 1985 році, обіцяє близьку адаптацію оригінального матеріалу про прокляту іграшку.



Фільм виявиться суттєво відмінним від "Longlegs": він поєднує в собі елементи комедії, сентиментальності та жаху, створюючи незвичне і захоплююче враження.

Тео Джеймс втілить обох братів Білла і Хала, а Татіана Маслани і Ілайджа Вуд зіграють головні ролі у новому горорі. Прем'єра "The Monkey" запланована на 21 лютого 2025 року.

Джерело: Gamesradar