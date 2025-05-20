sonyazhytkova .20 мая, 2025 13

У межах панельної дискусії «Українська кіноіндустрія під час війни» на 78-му Каннському кінофестивалі відбулася прем’єра першого тизера української шпигунської драми «ГУР: Код «Сікора». Стрічка створена на реальних подіях та розповідає про одну з найуспішніших спецоперацій Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Режисером і виконавцем головної ролі став Ахтем Сеітаблаєв. У фільмі він втілює офіцера ГУР, особисту історію якого назавжди змінила війна. За словами режисера, це не просто бойовик, а глибока людська драма про втрату, відвагу, командну єдність і помсту.

"Це історія сім'янина, офіцера спецслужби, особисте життя якого зруйнувала війна… Друзі допоможуть йому повернутися в стрій. Командир та молодша колега — розробити одну з найуспішніших операцій в історії спецслужб… І помститися ворогу", — розповів Сеітаблаєв.

Проєкт реалізується студією F Films у партнерстві з ГУР МО, UnitedContentHUB та за підтримки Держкіно України.

Прем’єру в кінотеатрах України заплановано на 2026 рік, але вже зараз «ГУР: Код «Сікора»» викликає жвавий інтерес як в Україні, так і за її межами.

І хоча зйомки ще тривають, відомо, що деякі сцени фільму знімали у надсекретних локаціях, з використанням справжньої військової техніки та за участі консультантів — офіцерів ГУР, аби передати атмосферу максимально автентично.

Це більше, ніж фільм — це кінематографічний виклик ворогу та вдячність тим, хто щодня ризикує життям заради свободи.

Джерело: Уoutube