sonyazhytkova .13 июня, 2024 6

Телешоу отримало назву "Fight Night" розповідає історію сумнозвісного збройного пограбування, що сталося після легендарного повернення Мухаммеда Алі у 1970 році, і вже представило свій перший тизер.

Серіал "Fight Night", що заснований на подкасті iHeart про справжні злочини, висвітлює події тієї ночі, коли після історичного бою Мухаммеда Алі (його роль виконує Декстер Дарден) відбулося зухвале пограбування, яке не лише змінило життя однієї людини, але й перетворило Атланту на "Чорну Мекку".

Все почалося з вечірки, організованої хитрим аферистом на прізвисько Чікен Мен (у виконанні Кевіна Харта), де серед гостей були найзаможніші люди країни. Але вечір закінчився найбільшою грабіжкою в історії кримінального світу Атланти. Підозрюваний у організації злочину, Чікен Мен намагається довести свою невинність, але для цього йому потрібно переконати свого давнього супротивника, Дж.Д. Хадсона (грає Дон Чідл), одного з перших темношкірих детективів міської поліції.

Телешоу зібрало потужний акторський ансамбль: Самюель Л. Джексон (Френк Мотен), Тараджі П. Генсон (Вівіан Томас) та Терренс Говард (Кадиллак Річі). Серед запрошених зірок серіалу - Хлое Бейлі (Лена Мозлі), Марша Стефані Блейк (Делорес Хадсон), Лорі Харві (Лола Фалана) та Сінква Воллс (Маккінлі Роджерс).

Прем'єра шоу відбудеться 5 вересня.

Джерело: Deadline