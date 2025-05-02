sonyazhytkova .2 мая, 2025 5

Acorn TV презентує трейлер нового кримінального серіалу із тонким британським гумором і витонченою атмосферою — "Art Detectives", прем’єра відбудеться вже 9 червня. І якщо ви думали, що картини можуть лише надихати — подумайте ще раз.

У центрі подій — детектив-інспектор Мік Палмер у виконанні Стівена Мойєра (Справжня кров) — інтелігент і поціновувач мистецтва, та його партнерка, рішуча й прямолінійна детективка Шазія Малік (Ніна Сінгх, "Вірді", "Проєкт Лазар"). Разом вони занурюються у загадкові злочини, пов’язані зі світом високого мистецтва — від полотен старих майстрів до вуличних робіт Бенксі, від середньовічних манускриптів до раритетного вінілу.

Режисером серіалу виступив Річард Кларк, відомий своєю роботою над "Доктор Хто" та "Чужоземка", тож атмосфера, напруга та візуальний стиль — гарантовані.

Серіал поєднує в собі інтелектуальний детектив, мистецтвознавчий трилер і дует героїв, між якими вирує іскриста напруга. Кожна справа — це не лише вбивство, а й занурення в темну історію шедевру, за яким стоїть більше, ніж просто ціна на аукціоні.

Чи зможуть ці двоє розплутати злочини, де кожен мазок пензля може бути доказом? Дізнаємося вже 9 червня.