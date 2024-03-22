sonyazhytkova .22 марта, 2024 10

Трейлер "Beetlejuice Beetlejuice", довгоочікуване продовження Тіма Бертона, над яким працювали практично 40 років. Майкл Кітон і Вайнона Райдер, також, повертаються до серії.

У фільмі головні ролі виконують Дженна Ортега, Майкл Кітон і Вайнона Райдер, яка повертається до ролі Лідії Дітц – тепер вже як мати персонажа Ортеги. Повертається також Кетрін О'Хара, а до акторського складу франшизи приєднуються Вілем Дефо, Джастін Теру та Моніка Беллуччі.

Після довгої підготовки "Beetlejuice Beetlejuice" з'явиться на великих екранах 6 вересня. Перша частина культової стрічки, що вийшла у 1988 році, залишається неперевершеним комедійно-жахливим шедевром, який запам'ятався глядачам ще з моменту прем'єри. Фільм отримав Оскар за кращий грим і здобув приблизно 80 мільйонів доларів касових зборів, при бюджеті у 15 мільйонів доларів.

Протягом тривалого часу Тім Бертон обговорював ідею створення сиквелу, який, нарешті, був реалізований наприкінці минулого року, коли Дженна Ортега була призначена на головну роль. Цей фільм ще більше поглиблює зв'язок Ортеги з універсумом легендарного режисера, оскільки вона вже зірка серіалу "Венздей", який став хітом Netflix і був зрежисований та вироблений саме Бертоном.

"Для мене це був надзвичайний досвід. Мені дуже пощастило мати можливість працювати з таким культовим режисером, який виявився одним із найприємніших та найбільш уважних до деталей, серед всіх, з ким мені доводилося співпрацювати", - зізналася Ортега у співбесіді з журналістами Hollywood Reporter перед виходом "Венздей" на екрани.

Джерело: Нollywoodreporter