sonyazhytkova .10 декабря, 2024 6

Очікування тривало десятиліттями, але моторошний трейлер продовження культової стрічки Денні Бойла та Алекса Гарленда, "28 років потому", доводить: це було недаремно.

Події кінокартини розгортаються майже через двадцять років після фіналу "28 днів потому". Джим у виконанні Кілліана Мерфі, інфікований вірусом "Лють", повертається в зомбіформі, перетворюючись на загрозу для героїні Джоді Комер. Хоча ім'я Мерфі відсутнє на офіційних постерах, його участь у фільмі підтверджена — цього разу як виконавчого продюсера. Варто зазначити, що він не брав участі у зйомках "28 тижнів потому".

Теглайн фільму — "Час нічого не зцілив" — задає тон для світу, де хаос лише набрав обертів. Стрічка стане першою частиною нової трилогії, а її прем’єра від Sony Pictures відбудеться 20 червня 2025 року.

До акторського складу приєдналися нові зірки, серед яких Аарон Тейлор-Джонсон, Джоді Комер, Рейф Файнз, Ерін Келліман і Джек О’Коннелл. Усе це обіцяє перезапустити культову франшизу на новому рівні та подарувати глядачам чергову порцію напруження, від якого холоне кров.

Джерело: Deadline