sonyazhytkova .21 августа, 2024 4

Трейлер серіалу, що складається з восьми серій, занурює глядача у романтичну історію між канадським співаком і поетом Леонардом Коеном та його музою Мараною Ілен, з якою вони почали стосунки в 1960-х роках.

Це ніжна розповідь про двох самотніх людей, які знаходять один одного у період пошуків власної ідентичності і місця в світі, коли один з них стає одним з найвідоміших співаків усіх часів.



Алекс Вольфф (фільми "Тихе місце: Перше побачення", "Оппенгеймер") зіграє Коена, а роль Маранони Ілен виконуватиме Тея Софі Лох Несс (серіали "Останнє королівство", "Видали мене"). У трейлері Коен вперше бачить Ілен на грецькому острові Гідра, після чого показані моменти розвитку їх незвичайного роману.

До складу акторів також приєдналися Анна Торв (серіали "Новини", "Останні з нас2, "Майндхантер2), Ноа Тейлор ("Проповідник", "Гострі картки", "Гра престолів2) та Петер Стормаре ("Американські боги", "Фарго").

Джерело: Deadline