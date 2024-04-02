sonyazhytkova .2 апреля, 2024 8

Студія AMC Networks представила тизер нової частини спін-оффу популярного серіалу "Ходячі мерці", який вийшов на маленькі екрани під назвою "Книга Керол".

Новий сезон відновлює історію з того місця, де закінчився попередній, з головними героями, які змагаються зі своїми внутрішніми демонами. Подорожуючи шляхом, щоб знайти втраченого друга, Керол стикається з численними викликами, тоді як Деріл змушений приймати складні рішення, які впливають на його майбутнє. Ця напруга ускладнює життя у "гнізді". Окрім Нормана Рідуса та Мелісси МакБрайд, до акторського складу "Книги Карол" приєдналися Клеманс Пуезі, Луї Пюш Скілґіцці, Лайка Бланк Франкар, Анн Шарріє, Ромен Леві та Ерик Ебуені.

Виконавчі продюсери серіалу: шоураннер Девід Забель, Скотт М. Гімпл, Рідус, МакБрайд, Грег Нікотеро, Анжела Канг, Брайан Бократ, Деніел Персіваль, Джейсон Річман і Стів Сквілланте.

"Ходячі мерці: Деріл Діксон - Книга Керол" виходить цього літа на каналах AMC і AMC+.

Джерело: Deadline