sonyazhytkova .3 октября, 2024 6

Prime Video представив офіційний трейлер до свого популярного серіалу "Година диявола" (2022), який продовжує занурювати глядачів у похмурий світ загадкових подій.

У новому сезоні до своїх ролей повернуться Пітер Капальді та Джессіка Рейн, які знову зіграють Гідеона і Люсі.

Перший сезон серіалу зосереджувався на історії соціальної працівниці Люсі Чамберс, яка щоночі прокидалася о 3:33 - у "годину диявола" - і переживала жахливі видіння. У центрі сюжету також опинився її загадковий зв'язок із серійним вбивцею Гідеоном Шепердом, котрий знав про Люсі більше, ніж вона могла уявити. Фінал сезону тримав глядачів у напрузі, розкривши нові деталі стосунків між Люсі, Гідеоном і серією недавніх вбивств. Ще у листопаді 2022 року стало відомо, що серіал продовжать одразу на другий і третій сезони.

Дебютний сезон отримав чудові відгуки від критиків і глядачів, здобувши 95% на Rotten Tomatoes від критиків і 88% від аудиторії, а також номінацію на премію "Еммі".

У новому сезоні Люсі Чамберс доведеться протистояти як своїм минулим, так і теперішнім страхам після неочікуваної трагедії. У трейлері Гідеон спокушає її на небезпечну співпрацю, що додає нової напруги.

Сюжет другого сезону, знов слідує за Люсі, яка продовжує вести подвійне життя, балансуючи між сімейними обов’язками та професійними викликами. Її переслідує інспектор Раві Діллон (Нікеш Пател), який у минулому був її чоловіком. У своєму розслідуванні він отримує підтримку від детективки Сем Бойд (Саффрон Хокінг), яку колись навчала сама Люсі. Тим часом Ісаак (Бенджамін Чіверс) стикається з новими емоціями, намагаючись знайти своє місце в реальності, яка його не визнає. Сюжетні лінії ведуть до вибухової кульмінації, що назавжди змінить долі героїв.

Другий сезон привітає нових акторів, зокрема Саффрон Хокінг у ролі Сем Бойд, яка була підлеглою Люсі в минулому житті. Також глядачі побачать повернення Нікеша Патела в ролі інспектора Раві Діллона та Філа Данстера як Майка Стівенса - відчуженого чоловіка Люсі. Прем'єра другого сезону "Години диявола" відбудеться ексклюзивно на Prime Video 28 жовтня 2024 року.

Джерело: Мovieweb