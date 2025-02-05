sonyazhytkova .5 февраля, 2025 11

Моторошний трейлер нового фільму легендарної горор франшизи "Пункт призначення". Як і раніше, смерть чатує на кожному кроці, а випадкові події стають фатальними.

У новому трейлері "Пункт призначення: Кровні узи" глядачів занурюють у смертельно небезпечний світ, де випадковості стають фатальними. Під час візиту до салону пірсингу один із клієнтів потрапляє в жахливу пастку: ланцюжок, зірваний вентилятором, зачіпляє його пірсинг, і він опиняється над пожежею, спричиненою займистою рідиною. Це лише перша ланка у ланцюгу смертоносних подій.

Режисерами "Пункт призначення: Кровні узи" стали Зак Ліповскі та Адам Стайн ("Фріки"), а сценарій написали Гай Бузік та Лорі Еванс Тейлор. У ролях: Кейтлін Санта Хуана, Тео Бріонес, Річард Гармон, Оуен Патрік Джойнер, Рая Кілстедт, Анна Лор та Брек Бассінджер. Особливий подарунок для фанатів – повернення Тоні Тодда до ролі Вільяма Бладворта, і це одна з його останніх появ у кіно.

Очікуйте на новий виток жаху 16 травня!

Джерело: Gamesradar