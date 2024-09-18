sonyazhytkova .18 сентября, 2024 11

Warner Bros представили трейлер фільму "Mickey 17", нового проєкту режисера Пон Джун Хо, відомого своєю оскароносною роботою "Паразити".

Сюжет фільму заснований на романі Едварда Ештона "Mickey7". Головний герой, Міккі Барнс (Роберт Паттінсон), працює "Нестримним" у колоніальній експедиції, що досліджує крижаний світ Ніфльхейм. Він відповідає за виконання надзвичайно ризикованих, часто смертельних місій. Після кожної загибелі його тіло регенерується з більшістю збережених спогадів. Після шести відроджень Міккі починає усвідомлювати справжню природу своєї ролі і чому ця посада залишалася вакантною.

Крім Роберта Паттінсона, у фільмі зіграли Наомі Акі, Стівен Єн, Тоні Коллетт та Марк Руффало. Продюсерами виступили Деде Гарднер, Джеремі Кляйнер, Пон Джун Хо та Ду Хо Чой. Серед виконавчих продюсерів значаться Бред Пітт, Джессі Ерман, Пітер Додд і Маріанн Дженкінс.

Прем'єра "Mickey 17" запланована на 31 січня 2025 року.

Джерело: Deadline