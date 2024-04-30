sonyazhytkova .30 апреля, 2024 17

Walt Disney Pictures представила перший трейлер, в якому ми зустрінемося з молодим Муфасою. Прем'єра очікуваної анімаційної стрічки запланована на 20 грудня 2024 року.

Здається, що цей фільм бере багато натхнення з оригінального кіношедевру, тож, можливо, історії батька і сина паралельніші, ніж ми думали. "Муфаса: Король Лева" є приквелом до оригінальної історії та відзначається реалістичним стилем, аналогічним до ремейку 2019 року, який створив Джон Фавро.

Режисерське керівництво над "Муфасою" взяв на себе Баррі Дженкінс, відомий за роботою над "Місячним сяйвом" та "Підземна залізниця".

"Цей персонаж мені добре відомий, і я завжди його цінував. Проте, читаючи цей чудовий сценарій, я задумався про справжню суть Муфаси та причини його величі, а також про те, як люди досягають великих висот", - сказав Дженкінс у 2022 році.

"Це дивно. Я не король, але, працюючи над своїми фільмами... Пам'ятаю, як стояв на сцені під час вручення премії Оскар з "Місячним сяйвом", поруч із п'ятьма моїми найкращими друзями з коледжу. І в цій історії ви дізнаєтеся, що справжня велич Муфаси полягає в його родині та друзях, що завжди підтримували його".

Здається, якщо "Муфаса" виявиться успішним, глядачі можуть очікувати ще більше фільмів у цьому ж стилі. За словами президента кінопродукції Walt Disney Pictures Шона Бейлі, "Король Лев" може стати величезною, епічною сагою, схожою на "Зоряні війни". "У нас є ще багато потенційних історій для розгортання", - додав він.

Джерело: Gamesradar