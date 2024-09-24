sonyazhytkova .24 сентября, 2024 4

Marvel випустили епічний трейлер до довгоочікуваної стрічки "Thunderbolts", яка вийде на великі екрани 2 травня 2025 року.

Режисером картини став Джейк Шрейєр, а до акторського складу приєдналися такі зірки, як Флоренс П'ю, Джеральдін Вішванатан, Ольга Куриленко, Ваєтт Рассел, Льюїс Пуллман, Девід Гарбор, Джулія Луїс-Дрейфус і Ганна Джон-Кеймен.

Фільм розповідає історію про команду небезпечних антигероїв, яких уряд залучає для виконання надсекретних завдань.

Виробництвом стрічки керує Кевін Файгі, а серед виконавчих продюсерів – Луїс Д'Еспозіто, Браян Чапек, Джейсон Тамез та Скарлетт Йоганссон.

Трейлер вже доступний для перегляду онлайн, тож готуйтеся до епічного повернення Marvel у світ кінематографу!

Джерело: Deadline