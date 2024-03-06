sonyazhytkova .6 марта, 2024 13

Актори несподівано потрапили в небезпечний наркотичний бізнес у захопливому трейлері майбутнього блокбастера від Рода Блекхерста. Фільм вийде у кінопрокат 19 квітня.

Джош Лукас і Стівен Дорфф також приєджналися до проєкту.

У кримінальному трилері "Blood for Dust" розгортається історія, де Кіт Харінгтон та Скотт Макнері виконують ролі старих друзів, які випадково знову зустрілися в небезпечних обставинах. Ріккі, (Харінгтон), за словами Макнері, перетворився на "торговця зброєю, який тепер торгує наркотиками".

Компанія The Avenue планує випустити цей фільм у вибраних кінотеатрах та на цифрових платформах 19 квітня, після того, як він вже здобув славу на фестивалі Трайбека минулого року.

Режисер Род Блекхерстом, а сценарій написав Девід Ебельтофт. У ролі продюсерів виступили Раян Вінтерстерн, Бернард Кіра, Петр Якл, Арі Новак, Арун Кумар, Боббі Кемпбелл, Нейтан Клінгер, Марк Фасано та Ноа Ланг.

У своєму огляді для The Hollywood Reporter кінокритик Джордан Мінцер відзначив, що "Blood for Dust" ефективно переміщує глядача у знайомі місця, залишаючи бажання не покидати цю подорож. Він також відзначив унікальне кінематографічне мистецтво стрічки та вражаючу гру акторів, особливо Скотта Макнері, який віртуозно відобразив сліпучу реальність злочинного світу.

Кіт Харінгтон, відомий своєю роллю Джона Сноу у серіалі "Гра престолів", з'явився у минулому році в антологічному телешоу "Екстраполяції" на Apple TV+, який був присвяченим екологічним проблемам. Також, глядачі зможуть його побачити у майбутньому сезоні "Індустрія".

Джерело: Нollywoodreporter