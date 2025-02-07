sonyazhytkova .7 февраля, 2025 6

Трейлер майбутнього музичної стрічки "Смурфики" від Paramount Animation вперше представила сама Ріанна, адже саме її персонаж Смурфетта стає справжньою зіркою нового відео.

Ця анімація, створена на основі класичних персонажів Пео, була написана Пем Брейді та режисерована Крісом Міллером. У проєкті також взяли участь зіркові голоси, серед яких Джеймс Корден, Нік Офферман, Дж.П. Карліак, Деніел Леві, Емі Седаріс, Наташа Ліонне, Сандра О, Октавія Спенсер, Нік Крол, Ганна Веддінгем, Алекс Вінтер, Майя Ерскіна, Біллі Лоурд, Холо Маріденья, Курт Рассел і Джон Гудман.

У центрі сюжету — неймовірна подорож Смурфетти (Ріанна), яка разом із друзями вирушає в реальний світ, щоб звільнити тата Смурфа (Джон Гудман) з полону у злих чаклунів. Під час цієї місії смурфи повинні розкрити свою справжню сутність, щоб врятувати весь всесвіт.

Прем'єра фільму відбудеться 18 липня, і це обіцяє бути незабутньою кінопригодою для всіх!

Джерело: Deadline