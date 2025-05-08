sonyazhytkova .8 мая, 2025 10

Apple TV+ представив перший трейлер психологічного трилера "Долина Ехо" — історії про те, як далеко може зайти мати, аби врятувати доньку, навіть якщо на кону — закон, мораль і розсудок.

У головних ролях — володарка "Оскара" Джуліанн Мур ("Травень–Грудень") та зірка "Ейфорії" Сідні Свіні.

Автором сценарію виступив Бред Інгелсбі ("Мейр з Істтауна"), а режисером став лауреат BAFTA Майкл Пірс ("Звір"). Сюжет розгортається на ізольованому кінному ранчо "Долина Ехо" в Пенсильванії. Саме тут Кейт Ґарретсон (Мур), оплакуючи особисту втрату, проводить дні в тиші серед коней. Але спокій руйнується, коли посеред ночі на її порозі з'являється донька Клер (Свіні) — налякана, бліда й у чужій крові.

Що сталося тієї ночі? І що насправді ховає темрява між цими мальовничими пагорбами?

У фільмі також зіграли Донал Глісон, Кайл МакЛоклен, Фіона Шоу та Едмунд Донован.

Прем’єра "Долини Ехо" відбудеться на Apple TV+ 13 червня. Та будьте певні: коли на кону — дитина, тиша може стати небезпечнішою за крик.

Джерело: Deadline