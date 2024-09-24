sonyazhytkova .24 сентября, 2024 3

Загадковий вампірський проєкт нарешті отримав свою назву - "Sinners". Трейлер цього фільму обіцяє захоплюючу суміш атмосфер "Lovecraft Country" та "Midnight Mass".

Після затвердження Джордана на роль у січні 2024 року, подробиці цього містичного горору залишалися в таємниці. Однак згодом стало відомо, що дія фільму розгортатиметься в 30-х роках, а його концепція черпала натхнення з аніме. Крім того, проєкт має потенціал для створення франшизи. Студія вже придбала права на розповсюдження, а зйомки стартували в квітні та успішно завершилися в липні.

Сюжет фільму розгортається на півдні США в епоху Джима Кроу, де близнюк на ім’я Джордан повертається до рідного міста, прагнучи залишити позаду своє важке минуле. Але на нього чекає ще більше темряви, ніж він міг собі уявити. У трейлері герой стикається з жахливими істотами, що чатують на нього за дверима, вказуючи на небезпеки, які загрожують його новому початку.

До акторського складу також увійшли Гейлі Стейнфелд, Унмі Мосаку, Джек О’Коннелл та Делрой Ліндо.

"Sinners" вийде в прокат 7 березня, обіцяючи занурити глядачів у світ жахів і таємниць, які чекають на розкриття.

Джерело: Gamesradar