Анастасия Лях .20 января, 2022 4

Режиссер Джеймс Ганн заявил, что один из персонажей сериала «Миротворец» появится в полнометражной экранизации DC.

Постановщик не стал уточнять, о каком герое идет речь и о какой предстоящей экранизации. Он лишь отметил, что в расширенной киновселенной DC может появиться кто угодно и когда угодно, как это происходит во вселенной Marvel. И что персонажу, которого он имеет в виду, уготована роль в масштабном полнометражном блокбастере.

Напомним, сперва Джеймс Ганн перезапустил для Warner и DC «Отряд самоубийц», затем выпустил сериал-спин-офф «Миротворец» с Джоном Синой, а после анонсировал еще один загадочный проект, которым продолжится его сотрудничество с этими студиями.

Отметим, что «Миротворец», стартовавший на стриминге HBO Max 13 января, получил от критиков восторженные рецензии. Его рейтинг на «томатах» составляет 95%.