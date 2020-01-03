Глава студии Кевин Файги заявил, что его слова касательно появления супергероя-трансгендера в MCU были интерпретированы журналистами неверно, передает Variety.

Напомним, речь идет о той реплике Файги, когда во время лос-анджелесской встречи с фанатами на вопрос о возможности появления в фильмах ЛГБТ-персонажа и трансгендера он ответил «да, однозначно, и очень скоро».

Теперь Файги уточнил, что имел в виду ЛГБТ-героя, но не трансгендера. И этот ЛГБТ-герой (или героиня) появится на экранах уже в текущем 2020 году, когда 4 ноября в прокат выйдет экранизация комикса «Вечные».