Анастасия Лях .3 января, 2020 9

Глава студии Кевин Файги заявил, что его слова касательно появления супергероя-трансгендера в MCU были интерпретированы журналистами неверно, передает Variety.

Напомним, речь идет о той реплике Файги, когда во время лос-анджелесской встречи с фанатами на вопрос о возможности появления в фильмах ЛГБТ-персонажа и трансгендера он ответил «да, однозначно, и очень скоро».