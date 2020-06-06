Оператор картины Грег Фрейзер рассказал ресурсу Collider о том, как стоит воспринимать предстоящую фантастическую дилогию «Дюна» от режиссера Дени Вильнева.
По словам Фрейзера, две части космической эпопеи, поставленной по роману Фрэнка Герберта, не будут двумя половинками одного целого, а скорее двумя совершенно самостоятельными и законченными историями. То есть зрителям после просмотра первого фильма не придется изнывать от нетерпения увидеть продолжение и узнать, что же дальше произойдет с героями.
Также оператор, который ранее работал над
Напомним, первая «Дюна» с участием Тимоти Шаламе, Ребекки Фергюсон, Оскара Айзека, Джоша Бролина, Джейсона Момоа, Дэйва Батисты, Стеллана Скарсгарда, Зендаи, Шарлотты Рэмплинг и Хавьера Бардема должна выйти на экраны 17 декабря этого года.