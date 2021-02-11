Первое фото: Джаред Лето в образе Джокера для «Лиги справедливости»

Анастасия Лях .11 февраля, 2021 16

На фото: Джаред Лето в образе Джокера для "Лиги справедливости" Зака Снайдера

Журнал Vanity Fair опубликовал фотографию Джареда Лето в образе суперзлодея Джокера для режиссерской версии «Лиги справедливости», которую готовит Зак Снайдер.

Этот Джокер в исполнении Лето существенно отличается от того, которого он сыграл в «Отряде самоубийц». Как минимум длинными волосами и отсутствием татуировок на лице. Этот персонаж больше напоминает Джокеров в исполнении Хита Леджера и Хоакина Феникса.

По словам Снайдера, в предстоящей режиссерской версии «Лиги справедливости» Джокер появится в кошмарном сновидении Бэтмена. Брюс Уэйн увидит во сне, как Дарксайд уничтожает человечество, а Джокер ведет с ним беседу о подлинной сущности супергероя в костюме летучей мыши.

Режиссер добавил, что фанаты заслужили увидеть Бэтмена в исполнении Бена Аффлека и Джокера в исполнении Джареда Лето в общей сцене.

Напомним, четырехчасовая «Лига справедливости» Зака Снайдера выйдет на стриминге HBO Max 18 марта.