Первое фото: Кейт Уинслет, Зои Салдана, Сэм Уортингтон на съемках «Аватара 2»

Продюсер франшизы «Аватар» Джон Ландау выложил в Инстаграм новое фото со съемок сиквелов.
На нем впервые можно увидеть всех исполнителей ведущих ролей: Зои Салдану, Сэма Уортингтона, Кейт Уинслет и Клиффа Кертиса. Актеры плавают в бассейне с камерами захвата движения на головах (у Уинслет камеры
Очевидно, что съемки проходят (вернее, проходили, так как в настоящее время процесс все еще приостановлен
Напомним, в «Аватаре 2» Джеймс Кэмерон познакомит зрителей с водным миром планеты Пандора, который не был представлен в первой картине. Релиз сиквела намечен на 16 декабря 2021 года.