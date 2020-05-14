Первое фото: Кейт Уинслет, Зои Салдана, Сэм Уортингтон на съемках «Аватара 2»

Анастасия Лях .14 мая, 2020 5

Продюсер франшизы «Аватар» Джон Ландау выложил в Инстаграм новое фото со съемок сиквелов.

На нем впервые можно увидеть всех исполнителей ведущих ролей: Зои Салдану, Сэма Уортингтона, Кейт Уинслет и Клиффа Кертиса. Актеры плавают в бассейне с камерами захвата движения на головах (у Уинслет камеры почему-то нет), а белые шарики на поверхности воды, напомним, служат как отражатели света.

Очевидно, что съемки проходят (вернее, проходили, так как в настоящее время процесс все еще приостановлен из-за коронавируса) в приятной обстановке, ведь на фото все явно счастливы и дружно улыбаются в объектив фотоаппарата.

Напомним, в «Аватаре 2» Джеймс Кэмерон познакомит зрителей с водным миром планеты Пандора, который не был представлен в первой картине. Релиз сиквела намечен на 16 декабря 2021 года.