Анастасия Лях .24 октября, 2020 15

На фото: Том Холланд в образе Нэйтана Дрейка

В Сети появился первый кадр, на котором звезда «Человека-паука» Том Холланд изображен в роли Нэйтана Дрейка из экранизации видеоигры «Uncharted». Фотографией поделился сам Холланд в своем Инстаграме.

Напомним, фильм, основанный на популярной серии компьютерных игр, получил название «Неизведанное: Удача Дрейка». Это приключенческий экшен, главный герой которого похож на юного Индиану Джонса или Лару Крофт.

Производство «Неизведанного» многократно откладывалось по разным причинам (то режиссеры менялись, то пандемия грянула) и недавно наконец запустилось, то есть стартовали непосредственные съемки.

Том Холланд играет искателя приключений и древних артефактов Нэйтана Дрейка, а Марк Уолберг — его друга и наставника Виктора Салливана, охотника за сокровищами и немного вора. Релиз запланирован на 15 июля 2021 года.