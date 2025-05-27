sonyazhytkova .27 мая, 2025 0

Минулого року Netflix представив жорстокий і похмурий вестерн "Первісна Америка" , який багатьом запам’ятався безжальним фіналом і відчуттям, що історія закінчена. Однак режисер Пітер Берг несподівано анонсував, що друга частина все ж на горизонті. Чи готові ми повернутися до світу, де виживання — це останній рубіж, а дитячі душі вже не такі невинні?

Події серіалу відбуваються у 1857 році на території Юти, де виживання стає найголовнішим завданням, а страх і біль — постійними супутниками героїв. Фінал першого сезону, в якому більшість ключових персонажів загинули, здавалося, остаточно закрив історію.

Проте режисер Пітер Берг, знаний за фільмами "Глибоководний горизонт" та "Уцілілий", розповів, що команда не залишає ідею продовження. Вони вже шукають способи розвинути сюжет далі, приділяючи особливу увагу дітям, які змогли вижити. Втім, час тут відіграє важливу роль: якщо відкладати зйомки, підлітки зміняться настільки, що їх важко буде впізнати. Тому над другим сезоном працюють вже зараз — він точно буде.

Серіал відзначається зірковим кастом: у ньому знялися Тейлор Кітч, Бетті Гілпін, Дейн ДеХаан, Джай Кортні, Шоні Пур’єр та інші талановиті актори. Сценарій написав Марк Л. Сміт ("Легенда Г'ю Гласса", "Опівнічне небо"), а шоуранером виступив Ерік Ньюман ("Нарко", "Гризельда").

"Первісна Америка" — це не просто вестерн, це жорстока драма про зіткнення культур, релігій і людських душ, що змушені вибирати між жорстокістю і людяністю в дикому краї, де справедливість — рідкісна розкіш, а виживання — єдина мета.

Джерело: Мovieweb