Новый шпионский триллер знаменитого Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" с Джейсоном Стейтемом в главной роли обзавелся постером. Кадры и постер были опубликованы в Твиттере проекта.
Кроме Стейтема в актерском касте числятся Обри Плаза, Хью Грант, Джош Хартнетт, Кэри Элвес ("Очень странные дела").
Боевик расскажет историю агента МИ-6 (Стейтем), которого разведывательный альянс Five Eyes нанял с целью остановить продажу нового смертоносного оружия. В напарники агенту достался эксперт ЦРУ в области высоких технологий.
Премьера запланирована на январь 2022 года.