Таня Гончаренко .8 декабря, 2021 8

Новый шпионский триллер знаменитого Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" с Джейсоном Стейтемом в главной роли обзавелся постером. Кадры и постер были опубликованы в Твиттере проекта.

Кроме Стейтема в актерском касте числятся Обри Плаза, Хью Грант, Джош Хартнетт, Кэри Элвес ("Очень странные дела").

Боевик расскажет историю агента МИ-6 (Стейтем), которого разведывательный альянс Five Eyes нанял с целью остановить продажу нового смертоносного оружия. В напарники агенту достался эксперт ЦРУ в области высоких технологий.

Премьера запланирована на январь 2022 года.