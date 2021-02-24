Анастасия Лях .24 февраля, 2021 11

Предстоящий игровой биографический фильм будет называться «Better Man» («Лучший человек»), сообщает Deadline.

Подробности держатся в секрете, но известно, что это будет история становления личности и становления музыканта, прошедшего нелегкий путь к славе. Режиссером выступит постановщик «Величайшего шоумена» Майкл Грейси. Так что, вероятно, нас опять же ожидает байопик-мюзикл , похожий одновременно и на картину с Хью Джекманом, и на «Рокетмена».

По словам Грейси, он готовит проект, который «взорвет зрителям мозг». В скором времени, надо полагать, будет назван актер, который исполнит главную роль.