Анастасия Лях .15 февраля, 2020 7

На фото: Кадр из фильма "Не время умирать"

В Сети появилась композиция Билли Айлиш, являющаяся официальной заглавной музыкальной темой к предстоящей 25-й серии бондианы под названием «Не время умирать».

Напомним, новое возвращение агента 007 (которое станет последним появлением в этом образе актера Дэниэла Крэйга) начнется с его отпуска на Ямайке, где британский супершпион, решив отойти от дел, проводит время в компании своей возлюбленной (Леа Сейду). Но внезапный приезд старого друга (Джеффри Райт из «Казино Рояль») и просьба о помощи заставляют Бонда вернуться к работе.

В режиссерском кресле находится Кэри Фукунага. Роль главного антагониста исполняет Рами Малек. Премьера запланирована на 9 апреля 2020 года.