sonyazhytkova .19 марта, 2025 1

Чи настав кінець правлінню Джона Крамера? Виробництво "Пили 11" фактично зупинене через внутрішні конфлікти між продюсерами, а джерела стверджують, що проєкт уже "мертвий".

Запланована на вересень прем'єра "Пили 11" опинилася під великим питанням. Як повідомляє The Hollywood Reporter, з першої половини 2024 року фільм не зробив жодного кроку вперед, а сценарист Патрік Мелтон підтвердив: "Ми не чули нічого нового з травня. Все зупинилося на рівні управління".

Мелтон разом із Маркусом Данстаном, які працюють над франшизою ще з "Пили 4", завершили сценарій ще у травні 2024 року. Їхня концепція торкається соціальних тем, подібно до "Пили 6", де Джон Крамер карав страхові компанії.

"Ця історія дуже актуальна. Вона про гнів і безсилля звичайних громадян, які не можуть змінити систему, але Джон Крамер – може", — пояснює Мелтон.

Проєкт, схоже, опинився у глухому куті – майже рік без жодного руху, і перспективи виглядають похмуро. Якщо "Пилі" й судилося повернутися, то, найімовірніше, це буде вже зовсім інша історія.

Особливо прикро, що всього рік тому "Пила 10" тріумфально повернула Тобіна Белла до ролі Крамера та оживила франшизу, давши їй новий імпульс. Але тепер здається, що на продовження доведеться чекати довгі роки — якщо воно взагалі відбудеться.

Чи знайде культовий горор спосіб вирватися з цієї пастки, чи це його остання гра? Слідкуємо за розвитком подій.

Джерело: Gamesradar