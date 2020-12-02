Анастасия Лях .2 декабря, 2020 7

Как сообщает Deadline, Тирион Ланнистер из «Игры престолов» перевоплотится в Токсичного мстителя. Актер получил главную роль в предстоящем ремейке одноименной супергеройской черной хоррор-комедии .

Напомним, оригинальный фильм «Токсичный мститель» вышел на экраны в 1984 году и был гремучей комбинацией супергеройского экшена, черной комедии и сплэттера (поджанра хоррора, в котором натуралистично и обильно брызжут кровь и внутренности).

Главный герой — уборщик Мелвин Джанко, работающий в оздоровительном клубе; лузер, над которым насмехаются все кому не лень. Однажды насмешники толкают бедолагу в окно, и тот падает в чан с токсичными отходами. После чего рождается супергерой-мститель .

Старый фильм был весьма успешным и получил несколько продолжений. Режиссеры оригинала Ллойд Кауфман и Майкл Херц выступят продюсерами ремейка. Постановкой новой версии займется Мэйкон Блэр, известный по черной комедии с Элайджей Вудом «В этом мире я больше не чувствую себя как дома».