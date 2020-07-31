Анастасия Лях .31 июля, 2020 0

На фото: Концепт-арт к мультфильму "Лука"

Анимационная студия, принадлежащая компании Disney, выпустила анонс нового проекта под названием «Лука», который разместила на своей официальной странице в Твиттере.

Лука — имя главного героя нового пиксаровского мультфильма, мальчика, который проводит летние каникулы в маленьком итальянском городишке на берегу моря, где встречает необычного друга.

В режиссерском кресле дебютирует Энрико Касароса, который был художником раскадровки на таких пиксаровских проектах, как «Вверх» и «Коко». Это будет его первая полнометражная работа. Ранее Касароса снял анимационную короткометражку «Луна», за которую получил оскаровскую номинацию.