Анимационная студия, принадлежащая компании Disney, выпустила анонс нового проекта под названием «Лука», который разместила на своей официальной странице в Твиттере.
Лука — имя главного героя нового пиксаровского мультфильма, мальчика, который проводит летние каникулы в маленьком итальянском городишке на берегу моря, где встречает необычного друга.
В режиссерском кресле дебютирует Энрико Касароса, который был художником раскадровки на таких пиксаровских проектах, как «Вверх» и «Коко». Это будет его первая полнометражная работа. Ранее Касароса снял анимационную короткометражку «Луна», за которую получил оскаровскую номинацию.
Релиза мультика «Лука» запланирован на 18 июня 2021 года. Напомним, в ноябре 2020 на экраны должна выйти пиксаровская «Душа», июньский релиз которой был отменен