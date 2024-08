sonyazhytkova .11 августа, 2024 4

Ця незвична анімаційна стрічка не є частиною жодної з відомих франшиз студії і оповідає про дівчину, яка обмінюється розумом з бобром, щоб потрапити до його маленького світу.

Режисером стрічки є Даніель Чонг, творець "We Bare Bears", а реліз заплановано на 2026 рік. До акторського складу входять Боббі Мойніхан ("Inside Out 2"), Пайпер Курда ("Back on the Strip", "May December") та Джон Хемм ("Fargo"). Хемм зіграє мера містечка, який намагається знищити бобрів, ймовірно, через їхню руйнівну діяльність.

Pixar знову здивувала всіх, представивши "Hoppers" - новий проєкт, який став справжнім несподіваним відкриттям. Хоча поки що мало відомо про деталі фільму, Deadline повідомляє, що студія збережете свою традицію уважного ставлення до тем і сюжетів. Відзначимо, що це саме та студія, яка змусила світ плакати з фільму про чоловіка, що підняв свій дім на повітряних кулях.

Джерело: Gamesradar