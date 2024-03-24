sonyazhytkova .24 марта, 2024 1

Завдяки його енергійним виступам у таких кінострічках, як "Кунг-фу Панда", актор вирішив підкорити і піксельний світ "Minecraft", сподіваючись на унікальність, яка принесе йому Оскар.

Під час останнього інтерв'ю для GamesRadar+, Джек Блек розповів про своє глибоке захоплення деталями Minecraft. Він зізнався, що витрачає значну кількість часу на гру, коли не займається зйомками, досліджуючи світ механіки та естетики цієї гри. Блек сказав:

"Мені подобається бути в тій Minecraft атмосфері. Я люблю знати правила, і я люблю отримувати такі дрібниці, як, 'О, в грі ти кидаєш кирку так. Ти б'єш по речах так', і я роблю те саме у фільмі. Я думаю, що члени Академії оцінять мої дослідження пізніше. Я не хочу порушити свою вдачу, але я досить впевнений, що цей фільм принесе мені Оскар".

Майстерність Minecraft, часто порівнювана з цифровою версією Лего, сприяє розвитку творчості та дослідження. У цій грі гравці мандрують різноманітними ландшафтами, будують притулки, стикаються з ворожими мобами та збирають ресурси для виживання, перебуваючи в режимі виживання, або ж мають необмежені можливості та волю будувати у творчому режимі. Поглиблене вивчення Блеком гри, включаючи конкретний спосіб використання кирки персонажами, свідчить про його бажання вшанувати оригінальну ідею гри та знайти спільну мову з великою аудиторією фанатів.

Незважаючи на те, що зйомки почалися у січні в Новій Зеландії, деталі фільму досі залишаються в секреті. Режисером став Джаред Хесс, який раніше співпрацював з Блеком над "Nacho Libre".

У кіноадаптації обіцяють цікавий мікс таланту, включаючи Кейт МакКіннон, Джермейна Клемента, Емму Майерс, Даніель Брукс, Метта Беррі та Дженніфер Кулідж.

Персонаж Блека, "Стів" - це відсилання до іконічного стандартного аватара гри. Також варто зазначити, що його роль може включати музичні номери.

Джерело: Мovieweb