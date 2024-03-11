sonyazhytkova .11 марта, 2024 9

Сценарист Саймон Стівенсон стверджує, що його сценарій до "Frisco", який режисує Александр Пейн, та стрічка "The Holdovers" мають численні спільні аспекти, включаючи "лінійний" плагіат.

Після звернення до Гільдії письменників Америки щодо кредитів у високопрофільному проекті, Стівенсон висловив свої сумніви. Після обміну думками із Гільдією він заявив, що докази плагіату сценарію "The Holdovers" порівняно з "Frisco" є переконливі. Він підкреслив, що навіть короткий огляд матеріалу майже завжди провокує використання слова "нахабний".

"The Holdovers", з Полом Джаматті у головних ролях та сценарієм від Девіда Хемінгсона, отримали багато уваги після отримання кількох великих нагород, а також участі в боротьбі за славу Оскара. Сценарій Стівенсона для фільму "Frisco" був одним з найбільш обговорюваних у 2013 році і навіть потрапив у чорний список, хоча його не взяли для виробництва. Однак він стверджує, що режисер Пейн мав доступ до сценарію "Frisco" двічі до початку роботи над "The Holdovers". Останній раз, за його словами, стався у 2019 році, безпосередньо перед тим, як Пейн і Хемінгсон розпочали співпрацювати над своїм проєктом.

У одному зі своїх листів до Гільдії, Стівенсон виклав свої аргументи, заявивши:

"Я можу продемонструвати поза будь-якими сумнівами, що суттєва частина сценарію фільму з кредитами, санкціонованими Гільдією, який наразі йде на шляху до отримання Оскара за сценарій, була плагіатом лінійно з популярного невиробленого сценарію мого власного. Я також можу показати, що режисер образливого фільму отримав і читав мій сценарій на дві окремі нагоди до того, як фільм, що порушує, увійшов у розробку. Під "суттєвою частиною" я маю на увазі буквально все - сюжет, персонажі, структуру, сцени, діалоги, все. Деякі з них просто надзвичайно нахабні: багато найважливіших сцен фактично не змінені і залишаються візуально ідентичними за макетом на сторінці".

Джерело: Мovieweb